В Одесской области инкассаторы потеряли пакет с крупной суммой денег
2020-01-25 12:59:47
О находке сообщили в полицию, однако правоохранители не поверили и пригрозили админпротоколом
В Городе Южное Одесской области обнаружили пакет с 200 тысячами гривен.
Об этом сообщает местное издание Yuzhny.info.
Сотрудник ЮКП "Муниципальная стража" сообщил о находке в полицию, однако там ему не поверили, а за такую “шутку” даже припугнули админпротоколом.
Позже, рассмотрев внимательнее пакет с деньгами, инспектор увидел на нем название банка и отправился в одно из его южненских отделений, куда и сдал их. Как выяснилось позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.
Как ранее сообщал Фокус:
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В ночь на 29 ноября в Харьковской области был взорван банкомат и похищены 4 кассеты с деньгами.
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