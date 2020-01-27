"Вы – лучи солнца, которые победили темноту": Зеленский обратился к экс-узникам Аушвица

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу

Вчера, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении Зеленский заявил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

"Наверное, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", – заявил он.

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какой силой нужно обладать, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили темноту", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что эти воспоминания полны боли, грусти, страха. В то же время – борьбы, выдержки, надежды и необъятной человеческой мудрости. В них просматривается призыв искоренить ненависть как самый большой разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это – задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", – сообщил президент.

Он отметил, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа, трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", – заявил он.

Отдельно Владимир Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев. "Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", – сообщил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.

В Израиле были удивлены решением украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским об отказе от участия в работе Всемирного форума памяти Холокоста.