Проработал четыре месяца. Зеленский уволил Витренко из набсовета Укроборонпрома
2020-01-27 13:02:27
Зеленский назначил Витренко 11 октября в набсовет Укроборонрома
Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполнительного директора "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в должности члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом сказано в указе Зеленского.
Указом вносится частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.
Напомним, Владимир Зеленский 11 октября назначил исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко членом наблюдательного совета Укроборонпрома.
Напомним, около $29 млн (1%) из полученных от "Газпрома" $2,9 млрд долга пойдут на выплаты премий топ-менеджерам "Нафтогаз Украины", как и предусмотрено их контрактами. Таково решение наблюдательного совета и правления компании.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".
"Если они (топ-менеджеры "Нафтогаза", – ред.) не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагрузка НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", – отметил Владимир Зеленский.
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