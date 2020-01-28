Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, потерь нет

2020-01-28 09:25:37

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Один обстрел зафиксирован в ночь на вторник

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям зафиксировано шесть обстрелов.

Четыре обстрела боевиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, вчера в 21.50 в районе участка разведения №3, около населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции возле Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За текущие сутки потерь нет", – резюмировали в пресс-центре штаба.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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