Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, потерь нет

Один обстрел зафиксирован в ночь на вторник

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям зафиксировано шесть обстрелов.

Четыре обстрела боевиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, вчера в 21.50 в районе участка разведения №3, около населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции возле Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За текущие сутки потерь нет", – резюмировали в пресс-центре штаба.

Как ранее сообщал Фокус:

За истекшие сутки (26 января) боевики 12 раз нарушали режим тишины на Донбассе, погибли два украинских военных, один ранен, еще один получил боевую травму.

27 января во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил, украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации.