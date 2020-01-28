В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров

В декабре 2019-го Рябошапка заменил группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве для того, чтобы экс-"беркутовцев" отпустили на обмен пленными с ОРДЛО

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам преступлений против участников "Революции достоинства": Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", – сказано в сообщении.

Напомним, во время обмена пленными с ОРДЛО, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки во время судебного процесса над экс-беркутовцами.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.