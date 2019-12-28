Прокуроров по делу Майдана исключили из судебного процесса

По словам прокурора Алексея Донского, основания для замены не были соблюдены

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает Громадське.

Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Есть основания (для изменения прокуроров, – ред.), предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были покинуть судебное заседание", – сказал Алексей Донской.

28 декабря апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-"беркутовцов", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

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