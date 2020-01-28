В Укрзализныце рассказали, сколько нужно денег для обновления локомотивов

Износ электровозов УЗ составляет 94,4%, тепловозов – 98,3%

На обновление парка локомотивов Укрзализныце нужно 51,2 миллиарда гривен инвестиций в течение 6 лет.

Об этом заявил член правления компании Франтишек Буреш, передает пресс-служба УЗ.

"Сейчас нам приходится балансировать между обновлением подвижного состава, модернизацией, переоснащением, капитальными и текущими ремонтами локомотивов", – сообщил Буреш.

По его словам, к 2025 году Укрзализныця планирует модернизировать 1023 локомотива, а также провести капитальный ремонт 1049 единиц подвижного железнодорожного состава.

Буреш отметил, что парк локомотивов Укрзализныци на сегодняшний день морально и физически устаревший: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов – 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% моложе 25 лет.

Деньги на обновление локомотивов Укрзализныця собирается получить от отмены налога на землю для железнодорожной инфраструктуры, а также налога на добавленную стоимость для внутренних перевозок.

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет. Оператор будет только консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам.