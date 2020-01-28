В Украину идут снегопады и метели: ГСЧС предупреждает о возможном затруднении движения на дорогах

Ожидается снег, понижение температуры и гололедица на дорогах

Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины на этой неделе. Ожидается снег, понижение температуры и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

Так, ночью 29 января ожидается умеренный снег, а уже днем ​​31 января – большой снегопад и метели (в Закарпатье дождь с мокрым снегом).

В западном и северном регионах, в Полтавской и Харьковской областях пройдет мокрый снег. Ожидается образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января порывы ветра по всей территории Украины составят 15-20 м / с.

В ГСЧС предупреждают, что осложнения погодных условий может причинить затруднение движения транспорта на отдельных участках дорог.

Такой прогноз подтверждает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, погода в Украине в скором времени окончательно испортится из-за атмосферного фронта. Уже в среду, 29 января, из-за понижения температуры в западных, а также Винницкой и Житомирской областях будет идти мокрый снег, местами – налипание мокрого снега.

"Водители! В этих направлениях дорога может быть сложной, осторожно!" – предупреждает синоптик.

Кроме того, появится сильный ветер, который будет достигать штормовых значений.

Температура воздуха в среду будет колебаться в пределах 0... +4, на Юге - от +4 до +8 градусов, а в Крыму +6... +10.

В Киеве в среду, 29 января, похолодает до 0 до +2 градусов. К вечеру вероятен дождь и усиление ветра.

Как ранее сообщал Фокус:

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