Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, двое бойцов пострадали

Двое украинских военных получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, двое украинских военных получили ранения из-за подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восемь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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