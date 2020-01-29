Правительство приняло решение о передаче игрушек из Черноморского порта нуждающимся детям
2020-01-29 14:03:04
В конце 2019 к Черноморскому порту поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития
Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также детским домам и больницам.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце 2019 к Черноморскому порту поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза – более 23 тонн.
"Для чиновников это просто статистика. А для детей это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", – пишет президент.
Президент призывал Кабинет министров провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек, после чего передать их детдомам, детским больницам, социально незащищенным семьям, а также детям военных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новая Гостаможенная служба заработада 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.
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