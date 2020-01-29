В Минветеранов прокомментировали скандал с российским сериалом в автобусе

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прокомментировали скандал из-за трансляции российского сериала в автобусе, сравнив телепродукт РФ с оружием.

Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет.

"Минветеранов находится на той принципиальной позиции, что российский медиапродукт - это такое же оружие, как и то, которое, по сути, стреляет на фронте. Соответственно, возмущение этих людей было абсолютно нормальным", – сказал Колумбет.

Он добавил, что в Минветеранов будут обязательно дискутировать о дополнительных рекомендациях перевозчикам.

"Но это человеческий фактор, который никогда законами, постановлениями и приказами ведомственными не изменишь", – добавил Колумбет.

Стоит также отметить, что водитель, который отказался поменять фильм в салоне автобуса, будет уволен. Об этом заявила руководитель компании перевозчика Оксана Гриб. По ее словам, уже готовится приказ на увольнение.

При этом, водитель уже извинился за свой поступок перед волонтером Яриной Чорногуз, которая ехала в этом автобусе и просила его поменять "телепродукт оккупанта".

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 27 января в пассажирском автобусе по маршруту "Луцк-Киев" произошел конфликт между двумя девушками-волонтерками с водителем из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке. Об этом рассказала волонтер Ярина Чорногуз.