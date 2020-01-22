"Пусть слово мир застрянет вам в горле". Волонтер рассказала о гибели своего любимого на Донбассе

Николаю Сорочуку было 22 года

На Донбассе в среду, 22 января, пулей снайпера был убит 22-летний украинский военнослужащий Николай Сорочук.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская волонтер, медик Ярина Чорногуз.

"Сегодня ушел из жизни парень, которого я любила. Люблю. Сегодня ночью он написал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "вгонит та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", – написала она.

Кроме того, информацию о гибели волынянина в комментарии изданию Волынские Новости подтвердил председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев.

В сообщении пресс-службы ООС также говорится, что в течение 22 января погиб один украинский военный. Всего боевики 4 раза нарушили режим тишины.

Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была снайперская активность.

Как ранее сообщал Фокус:

На Донбассе 20 января вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.