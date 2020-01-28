Или я, или русский сериал. Из автобуса ночью высадили девушку погибшего военного

Водитель отказался выключить "телепродукт оккупантов"

В пассажирском автобусе по маршруту "Луцк-Киев" произошел конфликт между двумя девушками-волонтерками с водителем из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ярина Чорногуз.

По словам девушки, она вместе с подругой ехала в автобусе из Луцка, где провожала в последний путь своего бойфренда Николая Сорочука: 22-летнего военного, которого убил снайпер 22 января на Донбассе.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить русский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, а в феврале еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса", – написала Чорногуз.

По ее словам, она спросила у остальных пассажиров, хотят ли они продолжать смотреть российский фильм, но в ответ одна женщина в автобусе сказала, что "ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала". Остальные пассажиры якобы промолчали.

При этом на видео, опубликованном активистками слышно, что они аргументировали свое требование тем, что "русский язык не должен звучать в автобусе", и тем, что им "физически противно его слушать". После чего, обращаясь к пассажирам, заявили, что "или вы хотите смотреть русское кино, или мы выходим". В ответ на это одна из пассажиров сказала, что ей все равно, а другой мужчина добавил: "девочки, идите на х**".

При этом когда женщина в салоне сказала о необходимости вызвать полицию, волонтерка ответила, что она "не понимает русский язык".

В свою очередь водитель автобуса просил девушек выключить свет на телефоне, а другие пассажиры требовали, чтобы их не снимали на видео. Тогда активистки сказали остановить автобус и вышли поздно вечером посреди дороги.

После публикации в соцсети компания-перевозчик Winew і Bus Trans на своей странице в Facebook извинилась за поведение водителя и заявила, что "шокирована поступком водителей".

"Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, – это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе известной волонтерки. Наша позиция однозначна: такие ситуации позорные и не должны повторяться в будущем", – заявили в фирме.

В своем другом посте Чорногуз поблагодарила компанию-перевозчика за быструю реакцию и за звонки водителю, на которые тот, по словам девушки, не реагировал.

"Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков... Ждем, последуют ли извинения от водителя. Я за то, чтобы мы все нашли общий язык....", – написала она.

Ночью волонтер все же добралась до Киева и поблагодарила всех, кто ее поддержал.

"Спасибо всем, кто пришел поддержать. Водитель поехал в объезд автостанции. Я рада, что меня встретили люди, которые молчаливым большинством в автобусе никогда не были, – добавила она в своем посте на Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

16 июля 2019 года в Украине ввступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти. Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.

В декабре 2019 года Венецианская комиссия пришла к выводу, что украинский языковой закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.