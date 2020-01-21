80% украинцев считают, что госслужащие в рабочее время должны говорить на украинским языке, – опрос

Статус русского языка ка второго государственного поддерживают только 12% украинцев

Большинство украинцев (81%) считают украинский язык главным атрибутом независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова и фонда Деминициативы имени Илька Кучерева.

Такого мнения передерживаются во всех регионах Украины: 95% – на Западе, 86% – в Центре, 71% – на Юге и 64% – на Востоке.

Так же абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что руководство государства и госслужащие должны в рабочее время общаться на украинском языке (56% – безусловно согласны и 24% – скорее согласны).

Такую позицию также поддерживают во всех регионах Украины: 96% – на Западе, 86% – в Центре, 71% – на Юге и 64% – на Востоке.

При этом 69% украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский оставаться единственным государственным. Такого мнения поддерживают 96% жителей Запада, 77% – Центра, 51% – Юга и только 42% – Востока.

Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного – 12%. Наибольшая поддержка таких вариантов на Юге (27% выступают за региональный статус русского языка и 14% как второго государственного) и Востоке (соответственно 24% и 31%).

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщал Фокус:

16 июля 2019 года в Украине ввступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти. Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.