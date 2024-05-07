Проблемы русскоязычных Путина не волнуют: на кого опирается РФ в Украине

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КТО ОБЪЕДИНЯЕТ НАС С РОССИЕЙ?

На третьем году войны все еще встречаю глупость, что если бы в Украине не было русскоязычных, то недоимперия на нас бы не напала. То есть, есть такие упрямые, кто не хочет понять очевидное: путинская система власти настолько неэффективна, что может держаться только на внутреннем терроре и внешней агрессии.

Российское вторжение было неотвратимым, потому что это попытка уничтожить Украину как альтернативу России, где власть таки выбирают. И одновременно — попытка восстановить советскую империю и запугать коллективный Запад. А на русский язык, "народ Донбасса" и вообще "русский мир" Кремлю плевать. Именно поэтому так достается Харькову, Одессе и Днепру.

Тем не менее, есть в Украине определенная общественная прослойка, очень родственная России, и которую она намерена не то, чтобы защищать, а вот опираться — точно. Речь о значительной части украинского чиновничества — и тех, кто сейчас у власти, и тех, которые ушли из нее не так давно.

Эти чиновники сформировались на одинаковых подходах — что у нас, что в недоимперии. Это карьера не благодаря профессионализму, а благодаря преданности и послушанию. Это готовность выполнить любой приказ, преступный в том числе. Это желание воровать, но заносить наверх. Это умение обходить закон и договариваться с правоохранителями. Это попытка выращивать своих детей такими же и себе на смену. И это обязательное произнесение какой-то патриотической пурги, которая нравится текущему руководству в текущий момент. Нравственность, ответственность, честность — только в официальных речах и интервью СМИ.

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Принципиальной разницы между такими украинскими и российскими персонажами, которые "умеют жить, потому что знают, что бабло побеждает все", не существует. Они действительно братья по крови.

Именно наличие такой прослойки в нашей власти и дает Кремлю уверенность, что достаточно только преодолеть сопротивление ВСУ, а дальше Украина подчинится. И превращать украинцев в "адин народ" будут как раз отдельные выходцы из украинского чиновничества, которые охотно перейдут на службу к оккупантам.

К сожалению, ситуация на захваченных агрессором территориях Украины подтверждает этот мой тезис: захватчики без проблем находят тех, кто предает Украину ради власти и возможности набить карманы.

Сволочь у власти — интернациональная, она владеет многими языками, но уважает только язык беззакония, насилия и денег. С ними нельзя выиграть войну. И тем более невозможно построить успешную справедливую мощную страну.

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