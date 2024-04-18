Телемарафон на четвертом месте: откуда украинцы узнают новости о войне, – опрос (инфографика)

По данным исследования, на выбор источников информации влияет уровень образования, достатка и возраст, однако есть тенденции, общие для всех категорий граждан.

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Социологи провели опрос, в котором выяснили, из каких источников украинцы черпают информацию о войне. Результаты исследования опубликовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 18 апреля.

Сообщается, что всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. Опрос не проводился на оккупированных территориях.

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Исследование показало, что самым популярным источником информации о войне для украинцев является Telegram (53%). На втором и третьем местах — межличностные контакты (42%) и YouTube (40%). Телемарафон в качестве источника новостей используют 37% опрошенных.

Использование источников информации в Украине Фото: dif.org.ua

Наибольшей популярностью Telegram-каналы пользуются среди людей младше 30 лет (73%). Чем старше группа респондентов, тем выше в ней процент использования телемарафон "Единые новости". В самой старшей возрастной группе он является доминирующим (64%).

Использование источников информации разными возрастными категориями Фото: dif.org.ua

Опрос показал, что в южных и восточных регионах Telegram-каналы являются однозначными лидерами (68% и 58%), в то время как в западных и центральных областях число пользователей составляет менее половины жителей (48% и 49%). При этом телемарафон менее популярен на Юге и Востоке, но на Западе и в Центре на него также ориентируется менее половины населения.

Использование источников информации в зависимости от регионов Фото: dif.org.ua

В городах популярность Telegram-каналов немного выше, чем в селах. Второе и третье места по популярности среди городских жителей занимают каналы межличностного общения и YouTube (43%), а среди сельских — каналы межличностного общения и телемарафон "Единые новости" (40-41%).

Использование источников информации в городах и селах Фото: dif.org.ua

Исследование также показало, что выбор источников информации зависит от уровня образования. Так, люди со средним или неполным средним образованием преимущественно ориентируются на телемарафон (49%) и общение с другими людьми (48%), со средним специальным образованием — Telegram-каналы (53%) и каналы межличностного общения (45%), а с высоким уровнем образования — Telegram-каналы (61%) и YouTube (45%). Процент использования телемарафона уменьшается с повышением уровня образования.

Использование источников информации лицами с разным уровнем образования Фото: dif.org.ua

Что касается доверия украинцев к информации, поступающей от органов власти, в большей или меньшей мере им доверяют 39% опрошенных, однако о полном доверии заявили лишь 6%.

Уровень доверия к информации от органов власти в Украине Фото: dif.org.ua

В западных и центральных регионах зафиксированы более высокие показатели доверия к сообщениям органов власти о войне (41–42%). На Юге и Востоке уровень доверия составляет 31–32%.

Уровень доверия к информации от органов власти в разных регионах Фото: dif.org.ua

По данным опроса, уровень недоверия к информации о войне из официальных источников выше среди более обеспеченных граждан (39%) по сравнению с 25–30% в группах с меньшим уровнем достатка.

Уровень доверия к информации от органов власти среди лиц с разным достатком Фото: dif.org.ua

Что касается уровня образования, лица с общим или неполным средним образованием чаще доверяют сообщениям органов власти (44%), тогда как соответствующий показатель среди лиц со средним специальным или высшим образованием составляет 36–38%.

Уровень доверия к информации от органов власти в зависимости от образования Фото: dif.org.ua

Также сообщается, что данным от госорганов более склонны доверять женщины (41%), чем мужчины (35%).

Уровень доверия к информации от органов власти среди мужчин и женщин Фото: dif.org.ua

Напомним, 18 апреля в Центре противодействия дезинформации сообщили о блокировке ряда каналов в социальной сети TikTok, которые использовались для распространения пропаганды Российской Федерации.

В ведомстве также предупредили, что россияне продолжают нагнетать обстановку, распространяя дезинформацию о подготовке масштабного наступления на Сумскую область.