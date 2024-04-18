Телемарафон на четвертому місці: звідки українці дізнаються новини про війну, — опитування (інфографіка)
За даними дослідження, на вибір джерел інформації впливає рівень освіти, достатку та вік, проте є тенденції, спільні для всіх категорій громадян.
Соціологи провели опитування, в якому з'ясували, з яких джерел українці черпають інформацію про війну. Результати дослідження опублікував фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 18 квітня.
Повідомляється, що загалом було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Опитування не проводили на окупованих територіях.
Дослідження показало, що найпопулярнішим джерелом інформації про війну для українців є Telegram (53%). На другому і третьому місцях — міжособистісні контакти (42%) і YouTube (40%). Телемарафон як джерело новин використовують 37% опитаних.
Найбільшою популярністю Telegram-канали користуються серед людей молодше 30 років (73%). Що старша група респондентів, то вищий у ній відсоток використання телемарафону "Єдині новини". У найстаршій віковій групі він є домінуючим (64%).
Опитування показало, що в південних і східних регіонах Telegram-канали є однозначними лідерами (68% і 58%), тоді як у західних і центральних областях кількість користувачів становить менше половини жителів (48% і 49%). Водночас телемарафон менш популярний на Півдні та Сході, але на Заході та в Центрі на нього також орієнтується менше половини населення.
У містах популярність Telegram-каналів трохи вища, ніж у селах. Друге і третє місця за популярністю серед міських мешканців посідають канали міжособистісного спілкування і YouTube (43%), а серед сільських — канали міжособистісного спілкування і телемарафон "Єдині новини" (40-41%).
Дослідження також показало, що вибір джерел інформації залежить від рівня освіти. Так, люди із середньою або неповною середньою освітою переважно орієнтуються на телемарафон (49%) і спілкування з іншими людьми (48%), із середньою спеціальною освітою — Telegram-канали (53%) і канали міжособистісного спілкування (45%), а з високим рівнем освіти — Telegram-канали (61%) і YouTube (45%). Відсоток використання телемарафону зменшується з підвищенням рівня освіти.
Щодо довіри українців до інформації, яка надходить від органів влади, більшою чи меншою мірою їм довіряють 39% опитаних, проте про повну довіру заявили лише 6%.
У західних і центральних регіонах зафіксовано вищі показники довіри до повідомлень органів влади про війну (41-42%). На Півдні та Сході рівень довіри становить 31-32%.
За даними опитування, рівень недовіри до інформації про війну з офіційних джерел вищий серед більш забезпечених громадян (39%), як порівняти з 25-30% у групах з меншим рівнем достатку.
Щодо рівня освіти, особи із загальною або неповною середньою освітою частіше довіряють повідомленням органів влади (44%), тоді як відповідний показник серед осіб із середньою спеціальною або вищою освітою становить 36-38%.
Також повідомляється, що даним від держорганів більш схильні довіряти жінки (41%), ніж чоловіки (35%).
Нагадаємо, 18 квітня в Центрі протидії дезінформації повідомили про блокування низки каналів у соціальній мережі TikTok, які використовувалися для поширення пропаганди Російської Федерації.
У відомстві також попередили, що росіяни продовжують нагнітати обстановку, поширюючи дезінформацію про підготовку масштабного наступу на Сумську область.