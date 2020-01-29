Обмен пленными и контроль над границей: О чем говорили сегодня в Минске
2020-01-29 19:21:17
Специальным представителем главы ОБСЕ в Украине теперь будет Хайди Грау
В Минске 29 января состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по решению конфликта на Донбассе. Обсудили новый обмен удерживаемыми между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопросы границы, которую сейчас контролируют оккупанты.
Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
Она отметила, что сегодняшняя встреча ТКГ стала последней для Мартина Сайдика – он передал полномочия специального представителя главы ОБСЕ Хайди Грау.
Стороны договорились возобновить поиск пропавших без вести. К следующему заседанию ТКГ планируют подготовить предложения относительно привлечения к поиску международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.
Украинская сторона на встрече напомнила, что основным для выполнения минских соглашений является решение проблем безопасности: прекращение огня на Донбассе, вывод вооруженных формирований и военной техники оккупантов и установление Украиной контроля над границей.
"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля над своей границей достичь мира невозможно", – подчеркнул Кучма.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала "запрещенное вооружение" с украинской стороны. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 6 января.
- Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама совершит первый официальный визит в Украину.
- Мартин Сайдик в интервью изданию "КоммерсантЪ" заявил, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не просто посредником, как утверждает российская сторона.