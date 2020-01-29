Правительство ожидает, что газ будет дешеветь и в феврале

В зависимости от облагазов, цена для потребителей может составить 6–7 тыс. гривен за тысячу кубометров

Могут быть снижены цены на газ для украинских потребителей и в феврале. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы ожидаем, что положительные тренды, которые есть на рынке, будут продолжать свое действие. Это означает, что эта новая формула нам даст возможность еще раз пересмотреть цены в феврале. У меня есть уверенность, что в феврале мы можем осуществить некоторое снижение цены на газ", – заявил он.

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Вместе с затратами на распределение, транспортировку и другими наценками цена газа в зависимости от облгазов будет составлять 6–7 тыс. грн за тысячу кубометров, – считает министр.

По его словам, если поставщик найдет газ дешевле, чем в "Нафтогазе", то он сможет закупать и продавать такой ресурс.

Оржель также добавил, что снижение цены на газ может повлиять на снижение тарифов на тепло.

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