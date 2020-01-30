СБУ во Львовской области поймала контрабандиста, который выдавал себя дипломатом ООН
2020-01-30 11:09:11
Псевдодипломат вез сигареты на 3 млн
В Львовской области СБУ задержала контрабандиста сигарет, который прикрывался несуществующей дипломатической неприкосновенностью.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в Европу.
"Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение "представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал в Закарпатье, а затем переместился на Львовщине", – сказано в сообщении.
Псевдодипломата поймали на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле находилось 150 тысяч пачек контрабандного товара общей стоимостью более 3 миллионов гривен.
На запрос СБУ МИД Украины сообщил, что дипломатическая карта, представленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинцев к продовольственной миссии ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерные знаки, которыми пользовался злоумышленник, не существуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- Служба безопасности Украины поймала жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из ЕС экстази в аэропорту "Борисполь". Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.
- В Ивано-Франковской области пограничники задержали трех граждан и самолет "Ан-2", на котором переправляли на территорию Румынии сигареты.