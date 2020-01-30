"Глава Керченского горсовета" Мая Хужина считает, что эти люди не нуждаются в подарках

В годовщину полного снятия блокады Ленинграда 27 января, власти аннексированного Крыма навестили проживающих в Керчи блокадников, и в знак благодарности вручили им по батону хлеба и медали. Об этом написала в Facebook так называемая "глава Керченского горсовета" Мая Хужина.

Представительницы оккупационной администрации, которые пришли поблагодарить людей, переживших блокаду, были одеты в роскошные шубы, а после вручения блокадницам ценных подарков, сфотографировались с ними.

Пре в шубах с блокадницей, Керчь

Пользователей соцсетей возмутило такое поведение чиновниц. Пост Хужиной набрал большое количество негативных комментариев. Сейчас он уже удален.

"В Крыму чиновницы в роскошных шубах опозорились подачкой блокадникам. Дамы пришли поздравить ветеранов, но не угадали с подарками, те оказались весьма странными – белый батон, который чиновницы назвали "символическим хлебом", и медаль. А что... бюджетненько так получилось", – написали в сети.

Некоторые пользователи заявили, что дарить такие подарки стыдно, добавив, что ветеранам могли бы подарить путевки в санаторий или что-то другое.

В ответ на один из комментариев Хужина заявила: "Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение".

Ее слова вызвали еще большее негодование у людей.

"Цинизм и полный трэш!" "Даже на батон не похоже", "Издевательство", – возмутились в сети.

В настоящее время в Керчи проживают 11 блокадников.

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