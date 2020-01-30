В городе и области начата полицейская операция "Сирена"

В Харькове, в Шевченском районе, произошла перестрелка и был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"30 января в 13:30 поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв. По адресу выехали руководство ГУНП области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший", – сказано в сообщении.

Правоохранители осматривают место происшествия и разыскивают автомобиль. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

В соцсетях появились неподтвержденные данные, что пострадавшим является представитель "Нацкорпуса" Сергей Величко.

Местное издание "Newsroom" сообщает, что стрельба и взрыв произошли недалеко от Дома Малютки на улице Кузнецкой. На месте свидетели видели 15 человек, а также старый Mercedes белого цвета.

В пресс-службе областного управления полиции подтвердили сведения об инциденте. Сейчас на месте происшествия находятся руководство "главка" и Шевченковского райотдела, а также следственно-оперативная группа и взрывотехники. Издание сообщает, что перестрелка велась из травматического оружия, а также был использован взрывпакет.

Фото: Telegram-канал Харьков 1654

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