Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента

Киевские правоохранители в четверг, 30 января, задержали трех человек, которые подозреваются в расклеивании билбордов в столице с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", – сообщили в полиции.

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Подозреваемый в расклеивании баннеров с пророссийскими лозунгами

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Задержанных доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Подозреваемый в расклеивании баннеров с пророссийскими лозунгами

Также отмечается, что по факту размещения билбордов открыто уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вечером в среду, 29 января, в нескольких местах в Киеве были установлены провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер".

Позже пресс-служба КГГА заявила, что коммунальщики убрали незаконную рекламу.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной прошлого года, накануне президентских выдоров в Украине, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации Петра Порошенко с надписью "Конец".