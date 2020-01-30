Полиция задержала подозреваемых в расклеивании бордов о России-партнере
2020-01-30 16:57:13
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента
Киевские правоохранители в четверг, 30 января, задержали трех человек, которые подозреваются в расклеивании билбордов в столице с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", – сообщили в полиции.
Подозреваемый в расклеивании баннеров с пророссийскими лозунгами
На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Задержанных доставили в отделение полиции для дачи показаний.
Подозреваемый в расклеивании баннеров с пророссийскими лозунгами
Также отмечается, что по факту размещения билбордов открыто уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что вечером в среду, 29 января, в нескольких местах в Киеве были установлены провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер".
Позже пресс-служба КГГА заявила, что коммунальщики убрали незаконную рекламу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весной прошлого года, накануне президентских выдоров в Украине, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации Петра Порошенко с надписью "Конец".
- По Украине тогда разместили билборды с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина и слоганом "21 апреля. Решающий выбор".