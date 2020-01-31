КГГА выплатит материальную помощь узникам концлагеря "Аушвиц"

Бывшие узники получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тысяч гривен

По случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц" ("Освенцим"), Киев выплатит единовременную денежную помощь пострадавшим от нацистских преследований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №98.

Отмечается, что бывшие узники получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.

Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Как ранее сообщал Фокус:

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау располагался вблизи польского города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова. Он был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. По разным оценкам, в нем погибли от 1,4 до 5 млн человек, подавляющее большинство из которых составляли евреи. На территории лагеря в 1947 году создали музей.