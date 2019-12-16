СБУ разоблачила схему присвоения 20 миллионов гривен чиновниками КГГА

В Киеве поймали руководителей коммунального предприятия

В Киеве разоблачили коррупционную схему хищения средств городского бюджета чиновниками одного из коммунальных предприятий столичной горгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 16 декабря.

Установлено, что чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации Электронная столица.

Коммерсанты в прошлом году, под видом разработанного по тендеру, поставили в коммунальное предприятие КГГА уже существующее программное обеспечение. На самом деле оно используется еще с 2017 года, а разработка дополнительных модулей к нему, согласно условиям договора, была сфальсифицирована.

Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 миллионов гривен за "программное обеспечение", которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора.

В рамках открытого уголовного производства директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники СБУ задержали в Киеве глав нескольких подразделений полиции, которых подозревают в "крышевании" борделей.

СБУ выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета на закупке электронных учебников.