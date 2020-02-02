Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских военных
2020-02-02 19:26:33
Террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня
2 февраля в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранения и боевые травмы получили трое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и других видов стрелкового оружия”, – сказано в сообщении.
Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Лебединское, Васильевка, Луганское, Крымское и Новотошковское.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе боевики убили военного медика, она несла лекарства больному бойцу. Погибшей оказалась 33-летняя Клавдия Сытник.
- А разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Оккупанты потеряли 27 человек боевого состава.
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