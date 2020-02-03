Проезд на киевском фуникулере пассажиры смогут оплатить поцелуем

2020-02-03 14:35:13

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Только 14 февраля с 8 до 9 утра

В Киеве всем влюбленным подарят бесплатную поездку на фуникулере. Вместо покупки жетона за 8 гривен – поцелуй или объятия.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", – говорится в сообщение.

Отмечается, что акция будет проводиться только один час: с 08:00 до 09:00.

Как ранее сообщал Фокус:

 

 

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