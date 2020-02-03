К перевозке принимают ручную кладь пассажира весом до 36 кг включительно

С понедельника, 3 февраля, Укрзализныця ввела новую услугу курьерской доставки ручной клади.

Об этом говорится на сайте железнодорожной компании.

Отмечается, что услугу в пилотном режиме будут предоставлять в трех поездах.

"Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит до конечного адреса", – говорится в сообщении.

Стоимость услуги составит 200 гривен, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 гривен, если от двери к двери.

Железнодорожники проработают механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79/80 Днепр-Киев-Днепр, №92/91 Львов-Киев-Львов, №63/64 Харьков-Киев-Харьков.

"Особенно полезной услуга будет для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", – отметил член правления Укрзализныци Марчин Целеевский.

К перевозке принимают ручную кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

23 января стало известно, что партнерство УЗ и Deutsche Bahn может включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление Укрзализныцей со стороны немецкой компании.

29 января Кабинет министров решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления Укрзализныци.