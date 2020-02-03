Замсекретаря СНБО предлагает трудоустроить ветеранов в частные военные компании

По мнению Сергея Кривоноса, ЧВК могут помочь фронтовикам, которые не смогли себя реализовать

Заместитель секретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос поддержал создание частных военных компаний в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Фактам.

По его мнению, ЧВК могут помочь фронтовикам, которые не смогли себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги, и признание государства.

"Существует немалое количество успешных частных военных компаний. У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания – это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", – сообщил Кривонос.

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По мнению замсекретаря СНБО, военные, вернувшиеся с фронта, смогут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур.

"В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему", – рассказал Кривонос.

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