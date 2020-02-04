За минувшие сутки на Донбассе двое раненых
2020-02-04 07:24:41
С начала текущих суток обстрелов и потерь с украинской стороны нет
3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было восемь обстрелов: четыре раза неподалеку Павлополя, рядом с Опытным, дважды в районе Авдеевки и вблизи Песков.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским, неподалеку от Орехово и в районе Новолуганского.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один получил боевую травму.
С начала суток 4 января обстрелов не было.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 2 февраля на Донбассе были ранены трое военнослужащих.
- На Донбассе погибла военный медик, 33-летняя Клавдия Сытник. Она несла лекарства больному бойцу.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.