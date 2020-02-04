Минкульт не признал бюст Жукова в Харькове памятником
2020-02-04 09:29:15
Министерство культуры издало соответствующий приказ
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу СССР Георгию Жукову на проспекте Григоренко в Харькове.
Об этом написал в Fаcebook глава общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков, ссылаясь на ответ Минкульта на свой запрос.
В ответе на запрос Позднякову сообщили, что "24.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове".
"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", – прокомментировал Поздняков ответ министерства.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 июня в Харькове активисты националистических организаций повалили бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте Григоренко. Участникам акций "Можем повторить" и "Стоп реванш" пытались помешать полицейские.
- После этого мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается в ближайшее время восстановить бюст Георгию Жукову. На это решил выделить деньги нардеп Виталий Хомутынник.
- 11 июля Геннадий Кернес сообщил, что снесенный ранее активистами бюст советскому маршалу Георгию Жукову восстановлен.
- Бюст Жукову в Харькове был восстановлен за благотворительные средства партии "Оппозиционный блок".