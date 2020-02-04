Минкульт не признал бюст Жукова в Харькове памятником

Министерство культуры издало соответствующий приказ

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу СССР Георгию Жукову на проспекте Григоренко в Харькове.

Об этом написал в Fаcebook глава общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков, ссылаясь на ответ Минкульта на свой запрос.

В ответе на запрос Позднякову сообщили, что "24.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове".

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", – прокомментировал Поздняков ответ министерства.

Как ранее сообщал Фокус:

2 июня в Харькове активисты националистических организаций повалили бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте Григоренко. Участникам акций "Можем повторить" и "Стоп реванш" пытались помешать полицейские.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается в ближайшее время восстановить бюст Георгию Жукову. На это решил выделить деньги нардеп Виталий Хомутынник.

11 июля Геннадий Кернес сообщил, что снесенный ранее активистами бюст советскому маршалу Георгию Жукову восстановлен.

Бюст Жукову в Харькове был восстановлен за благотворительные средства партии "Оппозиционный блок".