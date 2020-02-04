Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке в 2,5 млн грн

"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику

Cледователи ГБР задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен.

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"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.

"Руководителя Управления задержан непосредственно во время получения им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения", – сказано в сообщении.

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