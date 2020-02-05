Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска
2020-02-05 18:03:37
Служитель фемиды проработал на своей должности более 25 лет
В Закарпатской области задержали главу одного из районных судов при получении 15 тыс. гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"Следствием установлено, что деньги судья требовал и получил от физического лица за удовлетворение гражданского иска", – говорится в сообщении.
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники сообщил в своем Telegram-канале, что задержанным является судья Межгорного райсуда Гайдур Антон Юрьевич, который проработал на своей должности более 25 лет.
В кабинете судьи сейчас проводится обыск, в ходе которого уже нашли более 500 тыс. гривен.
Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Cледователи ГБР задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.
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