Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска

Служитель фемиды проработал на своей должности более 25 лет

В Закарпатской области задержали главу одного из районных судов при получении 15 тыс. гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Следствием установлено, что деньги судья требовал и получил от физического лица за удовлетворение гражданского иска", – говорится в сообщении.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники сообщил в своем Telegram-канале, что задержанным является судья Межгорного райсуда Гайдур Антон Юрьевич, который проработал на своей должности более 25 лет.

В кабинете судьи сейчас проводится обыск, в ходе которого уже нашли более 500 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Фокус:

Cледователи ГБР задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.