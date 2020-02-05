СБУ блокировала поставки в армию неисправной техники
2020-02-05 20:25:19
Летом 2019 году коммерческая фирма из Запорожской области продала "Харьковскому бронетанковому заводу" запчасти для танков Т-64 и Т-80 за почти 2,5 млн гривен
Контрразведка блокировала поставки неисправных запчастей на государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое ремонтирует и обслуживает военную технику для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Летом 2019 году коммерческая фирма из Запорожской области продала "Харьковскому бронетанковому заводу" запчасти для танков Т-64 и Т-80 за почти 2,5 млн гривен.
В ходе осмотра экспертами купленные запчасти были признаны технически неисправными.
"Вместо отправки новых запчастей коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию", – сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства по местам ремонта и хранения некачественных запчастей, а также в квартирах фигурантов дела в Харькове, Запорожье и Никополе были проведены обыски.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 августа следователи львовского теруправления Госбюро расследований занялись делом о поставке в одну из войсковых частей некачественного оборудования.
- По данным ГБР стоимость оборудования безосновательно завысили в два раза. Котлы планировалось поставить во множество частей по всей Украине на обущю сумму 30,4 млн грн.
- В оборонном ведомстве заявили, что сами недовольны оборудованием, которое им поставили и уже предъявили поставщику претензию на 1,2 млн грн.