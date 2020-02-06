Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского военного
2020-02-06 08:33:20
Террористы 13 раз открывали огонь
За прошедшие сутки терроисты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сказано в сообщении.
В результате обстрелов один военнослужащий получил боевое ранение.
Обстрелы зафиксированы в районе Песков, возле Широкино, вблизи Марьинки, рядом с Авдеевкой, рядом с Орехово, возле Счастье, рядом с Травневым.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе погибла военный медик, 33-летняя Клавдия Сытник. Она несла лекарства больному бойцу.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.
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