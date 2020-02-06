Предыдущий глава облгосадминистрации проработал на должности пять месяцев

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации (ОГА) местного предпринимателя Максима Козицкого.

Объявил об этом он во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червонограде.

"У нас есть ваш человек, львовянин. Он закончил много различных вузов. Человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера", – сказал президент.

Зеленский там же вручил Козицкому указ с его назначением, сказав, что это – "на память".

Напомним, что 14 июня Зеленский на своей странице в Facebook предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА: Маркияна Мальского, Максима Козицкого и Дениса Шмыгаля. Победил тогда Мальский, однако он пробыл на посту лишь пять месяцев – Зеленский уволил его из-за того, что не увидел изменений в области.

27 декабря Кабинет министров согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА.

Козицкому 38 лет, до недавнего времени был директором компании "Эко-Оптима", которая занимается производством электроэнергии из альтернативных источников.

В январе 2020 года передал бизнес отцу Зиновию Козицкому, который является владельцем группы буровых компаний "Горизонты" и муниципального велопроката NextBike. При этом Максим Козицкий остался среди конечных бенефициаров "Эко-Оптимы", сообщает "24 канал".

В 2015 году Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомочи", но не прошел.

В декларации за 2018 год Козицкий указал, что его зарплата составляла почти 1,3 млн грн. Он имеет две квартиры во Львове и гараж. Ездит на автомобиле Volkswagen Touareg 2008 года выпуска, а его жена – на Mazda CX5 2014 года выпуска.

Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "Лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» по специальности "Менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("Специалист по учету и аудиту").

Работал врачом-интерном в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах – член наблюдательного совета ООО "Укрнефтегазинвест". С 2010 до 2014 года был заместителем генерального директора по общим вопросам этой компании. В 2014–2016 годах – заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

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