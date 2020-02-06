В Раде признали, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно

По словам главы комитета по вопросам соцполитики, при солидарной системе через десять лет 60% граждан будут получать минимальную пенсию

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью Экономической правде заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.

"Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", – сказала Третьякова.

Она также отметила, что украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

"Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", – считает Третьякова..

Также она высказалась за введение накопительной пенсионной системы.

"Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарен уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", – добавила депутат.

Ранее она говорила, что повышение пенсионного возраса приведет к поднятию самой пенсии.

Как ранее сообщал Фокус:

Галина Третьякова ранее заявляла, что пенсионный возраст в Украине могут начать повышать с 2023 или 2025 года.

В Минсоцполитики заявили, что накопительная пенсионная система вводиться пока не будет. По словам министра соцполитики, в стране нет созданной инфраструктуры для накопительной системы.