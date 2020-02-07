Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в районе проведения ООС за прошедшие сутки украинский военный получил ранение в результате обстрелов боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле Красногоровки, дважды обстрелы велись рядом с Ореховым. Огневую активность зафиксировали также в районе населенного пункта Новолуганское.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – уточнили в ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

На Донбассе погибла военный медик, 33-летняя Клавдия Сытник. Она несла лекарства больному бойцу.

Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.