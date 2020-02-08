Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, потерь нет

Боевики продолжают нарушать режим тишины

Боевики на Донбассе в течение минувших суток шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: около Новомихайловки и рядом с Васильевкой.

Кроме того, четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: