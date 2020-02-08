Евровидение-2020. Автор песни "Охрана, отмена!" прошла в финал национального отбора
2020-02-08 22:48:36
Следующий полуфинал состоится 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал
Сегодня в Украине прошел первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2020.
На сцене выступили восемь исполнителей. Трое из них прошли в финал.
Наивысший балл получила певица Марина Круть, которая исполнила композицию на бандуре: высшую оценку ей поставили одновременно и жюри, и зрители (по 8 баллов).
Вслед за ней с одинаковым результатом (13 баллов) идут Go_A и Jerry Heil. Последнняя, к слову, и стала автором хита на YouTube #ОХРАНА_ОТМЄНА.
На нацотборе певица Jerry Heil выступила с песней Vegan.
Коллектив Go_A исполнил песню "Соловей".
Следующий полуфинал состоится 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал.
Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
Как ранее сообщал Фокус:
- На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.
- Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.
- Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".
- В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" проведут в Роттердаме в Нидерландах.