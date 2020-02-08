Евровидение-2020. Автор песни "Охрана, отмена!" прошла в финал национального отбора

2020-02-08 22:48:36

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Следующий полуфинал состоится 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал

Сегодня в Украине прошел первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2020.

На сцене выступили восемь исполнителей. Трое из них прошли в финал. 

Наивысший балл получила певица Марина Круть, которая исполнила композицию на бандуре: высшую оценку ей поставили одновременно и жюри, и зрители (по 8 баллов). 

Вслед за ней с одинаковым результатом (13 баллов) идут Go_A и Jerry Heil. Последнняя, к слову, и стала автором хита на YouTube #ОХРАНА_ОТМЄНА.

На нацотборе певица Jerry Heil выступила с песней Vegan.

Коллектив Go_A исполнил песню "Соловей".

Следующий полуфинал состоится 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал.

Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Как ранее сообщал Фокус:

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