Метели и сильный ветер. ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в понедельник
2020-02-09 16:22:00
Штормовой ветер ожидается почти на всей территории страны
В понедельник, 10 февраля, в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер, снег и метели. Так, ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем и на остальной территории страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В это же время, в Карпатах будет мокрый снег и метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях также не обойдется без сильного ветра, скорость которого будет достигать 25-30 м/с, а на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
В Киевской области в этот день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). В Киеве также будет сильный ветер.
Также на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Синоптики подчеркивают, что после сильных морозов в страну снов вернется почти весенняя погода, когда температура воздуха в некоторых областях поднимется до +9 градусов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 февраля в Украину пришел циклон, который принес с собой сильное похолодание и снег. Атмосферный фронт пришел в страну с северо-запада Европы.
- А сурок Тимка III предсказал, что весна в Украине наступит через 6 недель. Харьковский сурок предсказал раннюю весну.