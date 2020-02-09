Боевики на Донбассе ранили еще одного украинского военного

Противник за сутки пять раз нарушал режим прекращения огня

В воскресенье, 9 февраля, на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один украинский боец. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции ООС рядом с Лебединским. Во время обстрела боевики применяли 82-мм миномет, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Еще три обстрела со стороны противника было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрелы совершались рядом с Новолуганским – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Троицкое – со станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела; в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм – 21 снаряд.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувшую субботу боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было.

А днем ранее боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.