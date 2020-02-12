Во Львовской области оперуполномоченного по борьбе с наркооборотом задержали за сбыт наркотиков

Полицейские вынуждали гражданина взять у них наркотики и передать их другим наркозависимым

Во Львове оперуполномоченного сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков и замначальника одного из отделений полиции во Львовской области задержали за сбыт наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейские вынуждали гражданина взять у них наркотики и передать их другим наркозависимым.

"Правоохранители сбывали наркотики ранее судимым лицам и наркозависимым с целью дальнейшего вымогательства от них неправомерного вознаграждения за непривлечение к ответственности", – говорится в сообщении.

Правоохранителей подозревают по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, им грозит от 6 до 10 лет лишения воли.

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