На Харьковщине ротвейлер насмерть загрыз четырехлетнего ребенка

Трехлетнего собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял

В Харьковской области собака вырвалась из вольера и напала на 4-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

От полученных повреждений мальчик погиб.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции около 16:00 12 января.

Установлено, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось.

По словам родных мальчика, трехлетнего собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Как ранее сообщал Фокус: