ЗАГСы работают круглосуточно. В День святого Валентина поженятся около двух тысяч пар

В прошлом году зарегистрировали 2439 пар

В Украине сегодня, 14 февраля, планируют зарегистрировать около двух тысяч браков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Ожидаем, что около 2000 тысяч пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов РАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым. Желаем всем любви и хорошего дня", – сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что в Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел госрегистрации заявление о регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день с 08.00 до 24.00.

В прошлом году в День святого валентина зарегистрировали браки 2439 пар, в том числе 359 пар воспользовались услугой Министерства юстиции "Брак в сутки".

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