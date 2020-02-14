ДТП с украинцами в РФ: в Раховском районе объявлен траур
2020-02-14 19:25:39
В районе отменены все развлекательно-концертные мероприятия
На Закарпатье в Раховском районе объявлен траур по украинцам, которые погибли в ДТП в Псковской области (РФ). Об этом сообщает пресс-служба Раховской РГА.
"14-16 февраля на территории Раховского района объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей ночью, 13 февраля, на трассе Санкт-Петербург-Невель", – говорится в сообщении.
В районе отменены все развлекательно-концертные мероприятия. А на домах и сооружениях органов государственной власти будут приспущены флаги Украины.
В свою очередь, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев рассказал, что установлены личности восьми жертв аварии, передает РИА Новости.
Сообщается, что сегодня в морге Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы проходят экспертизы тел погибших в ДТП. После их завершения следственные органы РФ предоставят разрешения на выдачу тел погибших их родственникам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Псковской области России на трассе в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой Volvo погибли восемь человек.
- Почти все граждане, которые погибли и пострадали в аварии в Псковской области, предварительно идентифицированы: большинство погибших – закарпатцы.