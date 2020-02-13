Жуткое ДТП с украинцами в России: погибшие – закарпатцы

Погибли восемь человек

Почти все граждане, которые погибли и пострадали в аварии в Псковской области, предварительно идентифицированы: большинство погибших – закарпатцы.

Об этом сообщили в МИД Украины на запрос местного издания 0312.ua.

"По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, 1 гражданин Украины – получил травмы средней степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в местную больницу. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров и 1 водитель", – сказано в сообщении.

Консульская группа в составе двух украинских консулов ​​сразу отправилась на место ЧП.

"Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД", – сообщили в ведомстве.

Известно, что большинство погибших – закарпатцы и в микроавтобусе находились мужчины.

Напомним, в Псковской области России на трассе в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой Volvo погибли восемь человек.

По предварительной информации, в результате лобового столкновения погибли восемь человек: водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo получили травмы.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.

17 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы.