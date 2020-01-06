Масштабное ДТП в Словакии: пострадали пять украинцев
2020-01-06 16:22:40
На момент аварии в транспортных средствах был 41 человек
На шоссе D1 в Словакии произошла массовая авария, в результате которой столкнулись несколько автомобилей, фургонов и автобус. Пострадали
Об этом сообщает местное издание Hnonline.
На момент аварии в транспортных средствах был 41 человек.
Сообщество "Специальный контроль" в Facebook сообщает, что в ДТП пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев. Двоих пострадавших доставили в клинику с незначительными травмами.
Из-за аварии автомагистраль была закрыта в направлении Попрада. Ситуация на дорогах в некоторых регионах осложняется из-за снегопада.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.
- 17 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы.
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