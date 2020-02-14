Под Ровно КОРД, Нацгвардия, ТОР и полицейские задержали семерых "копателей" янтаря

Злоумышленников было значительно больше и при себе они держали огнестрельное оружие

В Ровенской области полиция задержала "копателей" янтаря, которые неоднократно силой отбивались от пытавшихся их задержать правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Весной прошлого года около 40 злоумышленников нелегально добывали янтарь-сырец в урочище вблизи села Ленчин. При себе у них были огнестрелы без разрешительных документов, а сами "копатели" надели балаклавы.

При попытке задержания злоумышленники набросились на полицейских и попытались отобрать у них табельное оружие. По этом факту уже открыто уголовное дело.

Летом 2019-го на территории урочищ "Березки" и "Бобер" произошла аналогичная ситуация.

Вчера, 13 февраля, полицейские, КОРД, бойцы спецназначения, ТОР и Нацгвардия провели совместную спецоперацию и задержали семерых злоумышленников.

Изъяты шланги длиной 2 тыс. метров, 3 мотопомпы, 16 мобильных телефонов, камуфляжная одежда и балаклавы.

Троим "копателям" в возрасте от 23 до 29 лет уже сообщили о подозрении.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря.

Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства, которая, в том числе, предусматривает упорядочение деятельности по добыче янтаря.