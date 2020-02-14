Чаще всего к празднику дарят цветы и ювелирные изделия

Колличество платежных транзакций, сделанных украинцами в канун Дня святого Валентина за последние три года выросло на 93%.

Об этом сообщают данные исследования Mastercard.

Начиная с 2017 года расходы на подарки ко Дню святого Валентина в мире выросли на 17%, в то время как в Украине этот показатель увеличился на 122%.

"В общем, в прошлом году украинцы потратили на праздничные подарки свыше 400 млн грн", – сказано в сообщении.

Чаще всего украинцы к празднику дарят цветы и ювелирные изделия. Общая сумма затрат на цветы выросла на 202%, а на ювелирные изделия – на 114%.

По данным исследования, наблюдается значительное увеличение трат на покупку традиционных "валентинок": за последние три года они выросли на 94%, а в мире этот показатель увеличился лишь на 2%.

Кроме того, чаще вместо традиционных подарков предпочетают впечатления: так, расходы украинцев на бронирование отелей увеличились на 69%, а на путешествия – на 51%. В прошлом году на авиабилеты и туры накануне праздника украинцы потратили более 130 млн грн.

Данные, полученные в ходе анализа операций по картам, свидетельствуют о том, что украинцы стали тщательнее готовиться к празднику: большинство покупок делают за несколько дней до праздника, а количество подарков, купленных в последнюю минуту, снижается. В 2019 большинство покупок ко Дню влюбленных было сделано 11 февраля, в то время как в 2018 году – 12 февраля, а в 2017 году – 13 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

ПЦУ заявила, что День святого Валентина празднуется 12 августа. При этом сам святой не имеет никакого отношения к современному дню всех влюбленных.